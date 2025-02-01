سعر Hamster Wheel Breaker (BREAKER)
سعر Hamster Wheel Breaker (BREAKER) المباشر لليوم هو USD 0.00027248. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.40K. يتم تحديث سعر BREAKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hamster Wheel Breaker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.85K
- تغيير سعر Hamster Wheel Breaker خلال اليوم هو -6.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M
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خلال اليوم، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hamster Wheel Breaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-6.95%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.
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