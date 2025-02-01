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سعر Hamster Wheel Breaker (BREAKER) المباشر لليوم هو USD 0.00027248 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.40K . يتم تحديث سعر BREAKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hamster Wheel Breaker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.85K - تغيير سعر Hamster Wheel Breaker خلال اليوم هو -6.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M

أداء سعر Hamster Wheel Breaker (BREAKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hamster Wheel Breaker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hamster Wheel Breaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00027228$ 0.00027228 $ 0.00027228 24 ساعة مرتفع $ 0.00029293$ 0.00029293 $ 0.00029293 عالية طوال الوقت $ 0.00029293$ 0.00029293 $ 0.00029293 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -6.95% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: