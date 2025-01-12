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سعر Hamster Groomers (GROOMER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.83K . يتم تحديث سعر GROOMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hamster Groomers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.63 - تغيير سعر Hamster Groomers خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 220.59T

أداء سعر Hamster Groomers (GROOMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hamster Groomers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hamster Groomers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hamster Groomers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hamster Groomers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.13% 30 يوم $ 0 -5.41% 60 يوم $ 0 +14.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hamster Groomers (GROOMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hamster Groomers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) -2.72%

معلومات سوق Hamster Groomers (GROOMER)

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