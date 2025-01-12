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سعر Hammer Of Justice (HAMMER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.92K . يتم تحديث سعر HAMMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hammer Of Justice الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 709.58 - تغيير سعر Hammer Of Justice خلال اليوم هو +4.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.40M

أداء سعر Hammer Of Justice (HAMMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.21% 30 يوم $ 0 -16.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hammer Of Justice (HAMMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hammer Of Justice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +4.21% تغير السعر (7 أيام) -7.75%

معلومات سوق Hammer Of Justice (HAMMER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: