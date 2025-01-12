سعر Hammer Of Justice (HAMMER)
سعر Hammer Of Justice (HAMMER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.92K. يتم تحديث سعر HAMMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hammer Of Justice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 709.58
- تغيير سعر Hammer Of Justice خلال اليوم هو +4.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.40M
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خلال اليوم، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hammer Of Justice مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.21%
|30 يوم
|$ 0
|-16.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hammer Of Justice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+4.21%
-7.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.
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