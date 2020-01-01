توكنوميكس Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. الموقع الرسمي: https://securitize.io/primary-market/hl-scope اشتر HLSCOPE الآن!

توكنوميكس Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M إجمالي العرض: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K العرض المتداول: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,196.71 $ 1,196.71 $ 1,196.71 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,152.33 $ 1,152.33 $ 1,152.33 السعر الحالي: $ 1,193.84 $ 1,193.84 $ 1,193.84 معرفة المزيد عن سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

توكنوميكس Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HLSCOPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HLSCOPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HLSCOPE، استكشف السعر المباشر لتوكن HLSCOPE!

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