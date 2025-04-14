سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)
سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) المباشر لليوم هو USD 1,159.62. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.08M. يتم تحديث سعر HLSCOPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.83K
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خلال اليوم، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ +0.084325 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.084325
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.01%
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
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