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سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) المباشر لليوم هو USD 1,159.62 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.08M . يتم تحديث سعر HLSCOPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.83K

أداء سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ +0.084325 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.084325 +0.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,156.3$ 1,156.3 $ 1,156.3 24 ساعة مرتفع $ 1,160.99$ 1,160.99 $ 1,160.99 عالية طوال الوقت $ 1,163.32$ 1,163.32 $ 1,163.32 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

معلومات سوق Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: