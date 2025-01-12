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سعر Hamachi Finance (HAMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.23K . يتم تحديث سعر HAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hamachi Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.74 - تغيير سعر Hamachi Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.34B

أداء سعر Hamachi Finance (HAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hamachi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hamachi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hamachi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hamachi Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -76.91% 60 يوم $ 0 -91.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hamachi Finance (HAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hamachi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00170124$ 0.00170124 $ 0.00170124 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.21%

معلومات سوق Hamachi Finance (HAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: