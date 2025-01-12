سعر Halving (HALVING)
سعر Halving (HALVING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HALVING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Halving الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.59
- تغيير سعر Halving خلال اليوم هو +1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Halving مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Halving مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Halving مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Halving مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.11%
|30 يوم
|$ 0
|-11.68%
|60 يوم
|$ 0
|-10.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Halving: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.11%
-8.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Halving is a memecoin inspired by the Halving occurring every 4 years. The Bitcoin Halving represents to the entire crypto sphere the eagerly anticipated beginning of each bull cycle, where Satoshi Nakamoto's Bitcoin ninja dev team is metaphorically cutting slices of Bitcoin. Our token, $HALVING, encapsulates the excitement and momentum of this event, aiming to bring the spirit of the Halving to a broader audience.
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