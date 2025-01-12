سعر HaloDAO (RNBW)
سعر HaloDAO (RNBW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14. يتم تحديث سعر RNBW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HaloDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.51
- تغيير سعر HaloDAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.06M
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خلال اليوم، كان سعر HaloDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HaloDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HaloDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HaloDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+83.73%
|60 يوم
|$ 0
|+47.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HaloDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HaloDAO is driving liquidity to regional, asset backed stablecoins by building a stablecoin optimized AMM and stablecoin focused Lending Market and linkages with existing wallets and exchanges around the world. With a greater supply of region specific stablecoins, users will be able to access the permissionless Decentralised Finance (DeFi) economy, thereby lowering the barrier to individual financial participation in a region of the world with a high potential of growth and impact.
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