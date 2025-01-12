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سعر HALO Network (HO) المباشر لليوم هو USD 0.00691791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HALO Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 623.16 - تغيير سعر HALO Network خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HALO Network (HO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.000117915591434335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.0010871447 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.0012541146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.003030077705024898 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000117915591434335 -1.67% 30 يوم $ -0.0010871447 -15.71% 60 يوم $ -0.0012541146 -18.12% 90 يوم $ -0.003030077705024898 -30.45%

تحليل سعر HALO Network (HO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HALO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00681453$ 0.00681453 $ 0.00681453 24 ساعة مرتفع $ 0.00708221$ 0.00708221 $ 0.00708221 عالية طوال الوقت $ 8.38$ 8.38 $ 8.38 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -9.74%

معلومات سوق HALO Network (HO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: