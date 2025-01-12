سعر HALO Network (HO)
سعر HALO Network (HO) المباشر لليوم هو USD 0.00691791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HALO Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 623.16
- تغيير سعر HALO Network خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.000117915591434335 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.0010871447 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.0012541146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HALO Network مقابل USD هو $ -0.003030077705024898 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000117915591434335
|-1.67%
|30 يوم
|$ -0.0010871447
|-15.71%
|60 يوم
|$ -0.0012541146
|-18.12%
|90 يوم
|$ -0.003030077705024898
|-30.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HALO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.67%
-9.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.
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