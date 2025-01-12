سعر Halo Coin (HALO)
سعر Halo Coin (HALO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HALO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Halo Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.54K
- تغيير سعر Halo Coin خلال اليوم هو +5.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.75%
|30 يوم
|$ 0
|-95.39%
|60 يوم
|$ 0
|-84.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Halo Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+5.75%
+5.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"
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