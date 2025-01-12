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سعر Halo Coin (HALO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HALO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Halo Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.54K - تغيير سعر Halo Coin خلال اليوم هو +5.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Halo Coin (HALO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Halo Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.75% 30 يوم $ 0 -95.39% 60 يوم $ 0 -84.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Halo Coin (HALO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Halo Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +5.75% تغير السعر (7 أيام) +5.09%

معلومات سوق Halo Coin (HALO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: