احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HALO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HALO.

سعر HALO AI (HALO) المباشر لليوم هو USD 0.06599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.94K . يتم تحديث سعر HALO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HALO AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر HALO AI خلال اليوم هو -43.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر HALO AI (HALO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ -0.0507700595111904 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0507700595111904 -43.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HALO AI (HALO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HALO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.065937$ 0.065937 $ 0.065937 24 ساعة مرتفع $ 0.119002$ 0.119002 $ 0.119002 عالية طوال الوقت $ 0.287576$ 0.287576 $ 0.287576 تغير السعر (1 ساعة) -16.51% تغير السعر (1يوم) -43.48% تغير السعر (7 أيام) -51.87%

معلومات سوق HALO AI (HALO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: