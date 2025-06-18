سعر HALO AI (HALO)
سعر HALO AI (HALO) المباشر لليوم هو USD 0.06599. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.94K. يتم تحديث سعر HALO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HALO AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HALO AI خلال اليوم هو -43.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HALO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HALO.
خلال اليوم، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ -0.0507700595111904 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HALO AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0507700595111904
|-43.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HALO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-16.51%
-43.48%
-51.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس HALO AI (HALO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HALO والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HALO إلى VND
₫1,736.52685
|1 HALO إلى AUD
A$0.1016246
|1 HALO إلى GBP
￡0.0488326
|1 HALO إلى EUR
€0.0567514
|1 HALO إلى USD
$0.06599
|1 HALO إلى MYR
RM0.2797976
|1 HALO إلى TRY
₺2.6085847
|1 HALO إلى JPY
¥9.581748
|1 HALO إلى RUB
₽5.1795551
|1 HALO إلى INR
₹5.701536
|1 HALO إلى IDR
Rp1,081.8031056
|1 HALO إلى KRW
₩90.5211226
|1 HALO إلى PHP
₱3.7495518
|1 HALO إلى EGP
￡E.3.3074188
|1 HALO إلى BRL
R$0.3622851
|1 HALO إلى CAD
C$0.0897464
|1 HALO إلى BDT
৳8.0666176
|1 HALO إلى NGN
₦101.835768
|1 HALO إلى UAH
₴2.7405647
|1 HALO إلى VES
Bs6.73098
|1 HALO إلى PKR
Rs18.6936472
|1 HALO إلى KZT
₸34.2270333
|1 HALO إلى THB
฿2.1525938
|1 HALO إلى TWD
NT$1.9493446
|1 HALO إلى AED
د.إ0.2421833
|1 HALO إلى CHF
Fr0.0534519
|1 HALO إلى HKD
HK$0.5173616
|1 HALO إلى MAD
.د.م0.6011689
|1 HALO إلى MXN
$1.25381