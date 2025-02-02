سعر Hall of Legends (HOL)
سعر Hall of Legends (HOL) المباشر لليوم هو USD 0.122936. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hall of Legends الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.19K
- تغيير سعر Hall of Legends خلال اليوم هو -1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ -0.0016073207388852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016073207388852
|-1.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hall of Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.24%
-1.29%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities
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