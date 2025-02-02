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سعر Hall of Legends (HOL) المباشر لليوم هو USD 0.122936 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hall of Legends الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.19K - تغيير سعر Hall of Legends خلال اليوم هو -1.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hall of Legends (HOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ -0.0016073207388852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hall of Legends مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016073207388852 -1.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hall of Legends (HOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hall of Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.11877$ 0.11877 $ 0.11877 24 ساعة مرتفع $ 0.127205$ 0.127205 $ 0.127205 عالية طوال الوقت $ 0.127205$ 0.127205 $ 0.127205 تغير السعر (1 ساعة) +2.24% تغير السعر (1يوم) -1.29% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hall of Legends (HOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: