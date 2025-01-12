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سعر Half of Pepe (PE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.00K . يتم تحديث سعر PE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Half of Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37K - تغيير سعر Half of Pepe خلال اليوم هو -3.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر Half of Pepe (PE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Half of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Half of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Half of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Half of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.39% 30 يوم $ 0 -49.91% 60 يوم $ 0 -47.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Half of Pepe (PE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Half of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00182526$ 0.00182526 $ 0.00182526 تغير السعر (1 ساعة) -4.44% تغير السعر (1يوم) -3.39% تغير السعر (7 أيام) -16.61%

معلومات سوق Half of Pepe (PE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: