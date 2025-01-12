سعر Halcyon (HAL)
سعر Halcyon (HAL) المباشر لليوم هو USD 0.00471527. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Halcyon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72
- تغيير سعر Halcyon خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Halcyon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Halcyon مقابل USD هو $ +0.0026648504 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Halcyon مقابل USD هو $ +0.0037225679 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Halcyon مقابل USD هو $ +0.002756912927009351 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ +0.0026648504
|+56.52%
|60 يوم
|$ +0.0037225679
|+78.95%
|90 يوم
|$ +0.002756912927009351
|+140.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Halcyon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.06%
+20.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Halcyon Coin is a decentralized digital currency, launching August 16th 2014 with a Proof of Work (PoW) period lasting approximately 9 days. Halcyon was developed so the PoW period would run simulataneously with the Proof of Stake phase (PoS), which eventually took over the blockchain as a means to confirm transactions. Halcyon was launched with no Premine or IPO. Stake holders are rewarded for holding their coins, at a rate of 9% annually. This rate also compounds on itself, and the staker is rewarded transaction fees as an extra incentive. Halcyon users with wallet balances greater than 2000 coins will soon be able to participate as masternodes, which will provide another source of residual income. There were a total of 1.62 million coins produced by the end of the PoW phase. The x15 algorithm was chosen so as to give individuals the best chance to acquire coins, with the least amount of multipool and asic interference.
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