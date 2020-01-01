توكنوميكس Haku Ryujin (HAKU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Haku Ryujin (HAKU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Haku Ryujin (HAKU) Haku Ryujin on Solana weaves its narrative from the rich tapestry of Eastern mythology, connecting holders to timeless stories of dragons, gods, and the harmonious balance of nature. $HAKU transforms into a digital talisman within the Solana blockchain The White Dragon, being a symbol of purity, aligns with the idea of renewal and fresh beginnings. The Year of the Dragon is often considered a period of transformation and new opportunities. The white color symbolizes a clean slate, providing a chance for individuals to start afresh with a sense of purity and positivity. Haku Ryujin token enabling a dual benefit for both users and creators. Ultimately, we aspire to become a globally influential comic alliance platform, driving the worldwide comic industry, and pioneering a diverse ecosystem for comic-related enterprises. We will initiate from South Korea and Japan, expand across Asia, and further into Europe and America, ensuring widespread exposure for the platform. The MEME token will primarily serve various functions on the blockchain comic platform, including payments, incentives, and rewards, among other multifaceted applications. الموقع الرسمي: https://www.hakuryujin.cloud/ الوثيقة البيضاء: https://hakuryujin.vip/files/wp.pdf اشتر HAKU الآن!

توكنوميكس Haku Ryujin (HAKU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Haku Ryujin (HAKU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.53K $ 3.53K $ 3.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Haku Ryujin (HAKU)

توكنوميكس Haku Ryujin (HAKU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Haku Ryujin (HAKU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAKU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAKU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAKU، استكشف السعر المباشر لتوكن HAKU!

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