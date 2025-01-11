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سعر HAKU (HAKU) المباشر لليوم هو USD 0.0000198 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.79K . يتم تحديث سعر HAKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HAKU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 318.14 - تغيير سعر HAKU خلال اليوم هو -2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M

أداء سعر HAKU (HAKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ -0.0000144917 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.77% 30 يوم $ -0.0000144917 -73.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HAKU (HAKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HAKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001924$ 0.00001924 $ 0.00001924 24 ساعة مرتفع $ 0.00002105$ 0.00002105 $ 0.00002105 عالية طوال الوقت $ 0.00038921$ 0.00038921 $ 0.00038921 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -2.77% تغير السعر (7 أيام) -46.26%

معلومات سوق HAKU (HAKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: