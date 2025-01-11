سعر HAKU (HAKU)
سعر HAKU (HAKU) المباشر لليوم هو USD 0.0000198. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.79K. يتم تحديث سعر HAKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAKU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 318.14
- تغيير سعر HAKU خلال اليوم هو -2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M
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خلال اليوم، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ -0.0000144917 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAKU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.77%
|30 يوم
|$ -0.0000144917
|-73.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-2.77%
-46.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him!
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