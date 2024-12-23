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سعر Hakka Finance (HAKKA) المباشر لليوم هو USD 0.0027836 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 815.41K . يتم تحديث سعر HAKKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hakka Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.68 - تغيير سعر Hakka Finance خلال اليوم هو +6.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 292.49M

أداء سعر Hakka Finance (HAKKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ +0.00016827 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ +0.0006615868 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ +0.0010491972 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016827 +6.43% 30 يوم $ +0.0006615868 +23.77% 60 يوم $ +0.0010491972 +37.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hakka Finance (HAKKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hakka Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00257693$ 0.00257693 $ 0.00257693 24 ساعة مرتفع $ 0.00295875$ 0.00295875 $ 0.00295875 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +6.43% تغير السعر (7 أيام) -8.80%

معلومات سوق Hakka Finance (HAKKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: