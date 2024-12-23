سعر Hakka Finance (HAKKA)
سعر Hakka Finance (HAKKA) المباشر لليوم هو USD 0.0027836. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 815.41K. يتم تحديث سعر HAKKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hakka Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.68
- تغيير سعر Hakka Finance خلال اليوم هو +6.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 292.49M
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خلال اليوم، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ +0.00016827 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ +0.0006615868 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ +0.0010491972 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hakka Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016827
|+6.43%
|30 يوم
|$ +0.0006615868
|+23.77%
|60 يوم
|$ +0.0010491972
|+37.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hakka Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+6.43%
-8.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.00264442
|1 HAKKA إلى USD
$0.0027836
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RM0.0125262
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