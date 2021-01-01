توكنوميكس HairDAO (HAIR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HairDAO (HAIR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HairDAO (HAIR) What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/ الموقع الرسمي: https://www.hairdao.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf اشتر HAIR الآن!

توكنوميكس HairDAO (HAIR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HairDAO (HAIR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.33M $ 38.33M $ 38.33M إجمالي العرض: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M العرض المتداول: $ 692.16K $ 692.16K $ 692.16K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 84.91M $ 84.91M $ 84.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 150.38 $ 150.38 $ 150.38 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 السعر الحالي: $ 55.14 $ 55.14 $ 55.14 معرفة المزيد عن سعر HairDAO (HAIR)

توكنوميكس HairDAO (HAIR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HairDAO (HAIR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAIR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAIR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAIR، استكشف السعر المباشر لتوكن HAIR!

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