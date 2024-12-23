سعر HairDAO (HAIR)
سعر HairDAO (HAIR) المباشر لليوم هو USD 81.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.45M. يتم تحديث سعر HAIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HairDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68K
- تغيير سعر HairDAO خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 646.04K
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خلال اليوم، كان سعر HairDAO مقابل USD هو $ +0.27193 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HairDAO مقابل USD هو $ -33.6068956190 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HairDAO مقابل USD هو $ +74.3914128650 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HairDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.27193
|+0.34%
|30 يوم
|$ -33.6068956190
|-41.45%
|60 يوم
|$ +74.3914128650
|+91.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HairDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+0.34%
-26.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
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