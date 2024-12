ما هو HAIR ( HAIR )

$HAIR is more than a meme coin—it’s a movement for hair supremacy and growth on the Aptos blockchain. Inspired by the legendary contrast between Brian Armstrong’s baldness and Mo Shaikh’s glorious hair, $HAIR rallies the community around the power of a full head of hair. Beyond the laughs, $HAIR is a cultural phenomenon that calls to embrace CEO grindset energy, hustle culture, and personal growth—all while fueling Aptos with viral energy.

المصدر HAIR (HAIR) الموقع الرسمي