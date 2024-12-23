سعر HAIR (HAIR)
سعر HAIR (HAIR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.01K. يتم تحديث سعر HAIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAIR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.68K
- تغيير سعر HAIR خلال اليوم هو +21.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00B
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خلال اليوم، كان سعر HAIR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAIR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAIR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAIR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAIR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
+21.76%
-23.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$HAIR is more than a meme coin—it’s a movement for hair supremacy and growth on the Aptos blockchain. Inspired by the legendary contrast between Brian Armstrong’s baldness and Mo Shaikh’s glorious hair, $HAIR rallies the community around the power of a full head of hair. Beyond the laughs, $HAIR is a cultural phenomenon that calls to embrace CEO grindset energy, hustle culture, and personal growth—all while fueling Aptos with viral energy.
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