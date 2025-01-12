سعر HAGGORD (HAGGORD)
سعر HAGGORD (HAGGORD) المباشر لليوم هو USD 0.072624. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HAGGORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAGGORD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 395.47
- تغيير سعر HAGGORD خلال اليوم هو -6.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HAGGORD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HAGGORD.
خلال اليوم، كان سعر HAGGORD مقابل USD هو $ -0.00475667966081808 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAGGORD مقابل USD هو $ +0.0092282009 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAGGORD مقابل USD هو $ -0.0285733390 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAGGORD مقابل USD هو $ -0.11480429179715093 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00475667966081808
|-6.14%
|30 يوم
|$ +0.0092282009
|+12.71%
|60 يوم
|$ -0.0285733390
|-39.34%
|90 يوم
|$ -0.11480429179715093
|-61.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAGGORD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-6.14%
-18.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A parody of the timeless character, Hagrid, from the PS1
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HAGGORD إلى AUD
A$0.11765088
|1 HAGGORD إلى GBP
￡0.05882544
|1 HAGGORD إلى EUR
€0.07044528
|1 HAGGORD إلى USD
$0.072624
|1 HAGGORD إلى MYR
RM0.32608176
|1 HAGGORD إلى TRY
₺2.5708896
|1 HAGGORD إلى JPY
¥11.45062608
|1 HAGGORD إلى RUB
₽7.38077712
|1 HAGGORD إلى INR
₹6.25801008
|1 HAGGORD إلى IDR
Rp1,190.55718656
|1 HAGGORD إلى PHP
₱4.284816
|1 HAGGORD إلى EGP
￡E.3.667512
|1 HAGGORD إلى BRL
R$0.44445888
|1 HAGGORD إلى CAD
C$0.10457856
|1 HAGGORD إلى BDT
৳8.89861872
|1 HAGGORD إلى NGN
₦113.12132112
|1 HAGGORD إلى UAH
₴3.08434128
|1 HAGGORD إلى VES
Bs3.849072
|1 HAGGORD إلى PKR
Rs20.31438528
|1 HAGGORD إلى KZT
₸38.50669728
|1 HAGGORD إلى THB
฿2.51860032
|1 HAGGORD إلى TWD
NT$2.40458064
|1 HAGGORD إلى CHF
Fr0.06608784
|1 HAGGORD إلى HKD
HK$0.56501472
|1 HAGGORD إلى MAD
.د.م0.73277616