معلومات سعر Haedal Staked WAL (HAWAL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.222832 24 ساعة مرتفع $ 0.236815 عالية طوال الوقت $ 0.455937 أدنى سعر $ 0.129313 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) -1.37%

سعر Haedal Staked WAL (HAWAL) في الوقت الحقيقي هو $0.22602. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAWAL بين أدنى سعر $ 0.222832 وأعلى سعر $ 0.236815، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAWAL على الإطلاق هو $ 0.455937، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.129313.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAWAL +0.76% على مدار الساعة الماضية، -2.72% على مدار 24 ساعة، و -1.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Haedal Staked WAL (HAWAL)

القيمة السوقية $ 36.01K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.01K إمداد دورة التداول 160.00K إجمالي العرض 160,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Haedal Staked WAL هي $ 36.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAWAL يبلغ 160.00K، مع إجمالي عرض 160000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.01K.