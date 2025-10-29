سعر Haedal Staked WAL المباشر اليوم هو 0.22602 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HAWAL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HAWAL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Haedal Staked WAL المباشر اليوم هو 0.22602 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HAWAL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HAWAL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Haedal Staked WAL

سعر Haedal Staked WAL (HAWAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HAWAL إلى USD:

$0.22602
$0.22602
-2.70%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Haedal Staked WAL (HAWAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:40:11 (UTC+8)

معلومات سعر Haedal Staked WAL (HAWAL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.222832
$ 0.222832
24 ساعة منخفض
$ 0.236815
$ 0.236815
24 ساعة مرتفع

$ 0.222832
$ 0.222832

$ 0.236815
$ 0.236815

$ 0.455937
$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313

+0.76%

-2.72%

-1.37%

-1.37%

سعر Haedal Staked WAL (HAWAL) في الوقت الحقيقي هو $0.22602. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAWAL بين أدنى سعر $ 0.222832 وأعلى سعر $ 0.236815، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAWAL على الإطلاق هو $ 0.455937، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.129313.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAWAL +0.76% على مدار الساعة الماضية، -2.72% على مدار 24 ساعة، و -1.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Haedal Staked WAL (HAWAL)

$ 36.01K
$ 36.01K

--
--

$ 36.01K
$ 36.01K

160.00K
160.00K

160,000.0
160,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Haedal Staked WAL هي $ 36.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAWAL يبلغ 160.00K، مع إجمالي عرض 160000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.01K.

سجل سعر Haedal Staked WAL (HAWAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Haedal Staked WAL مقابل USD هو $ -0.0063412133389049 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Haedal Staked WAL مقابل USD هو $ -0.0972222995 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Haedal Staked WAL مقابل USD هو $ -0.0946589615 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Haedal Staked WAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0063412133389049-2.72%
30 يوم$ -0.0972222995-43.01%
60 يوم$ -0.0946589615-41.88%
90 يوم$ 0--

ما هو Haedal Staked WAL ( HAWAL )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Haedal Staked WAL (HAWAL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Haedal Staked WAL (USD)

كم ستكون قيمة Haedal Staked WAL (HAWAL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Haedal Staked WAL (HAWAL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Haedal Staked WAL.

تحقق الآن من توقعات سعر Haedal Staked WAL!

عملة HAWAL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Haedal Staked WAL (HAWAL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Haedal Staked WAL (HAWAL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HAWAL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Haedal Staked WAL (HAWAL)

كم يساوي Haedal Staked WAL (HAWAL) اليوم؟
سعر HAWAL المباشر في USD هو USD 0.22602، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HAWAL إلى USD الحالي؟
سعر HAWAL إلى USD الحالي هو $ 0.22602. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Haedal Staked WAL ؟
القيمة السوقية لعملة HAWAL هي $ 36.01K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HAWAL؟
العرض المتداول لتوكن HAWAL هو 160.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HAWAL؟
حقق HAWAL سعرًا قياسيًا قدره 0.455937 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HAWAL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.129313 HAWAL.
ما هو حجم تداول HAWAL؟
حجم تداول HAWAL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HAWAL هذا العام؟
قد يرتفع HAWAL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HAWAL لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Haedal Staked WAL (HAWAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,137.95

$4,002.17

$0.04250

$196.98

$3.1458

$4,002.17

$113,137.95

$196.98

$2.6561

$0.19472

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09779

$0.00004212

$2.209

$0.000000000000000000000024

$0.0000000172

