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سعر Haedal Staked SUI (HASUI) المباشر لليوم هو USD 5.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HASUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Haedal Staked SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 567.58K - تغيير سعر Haedal Staked SUI خلال اليوم هو +6.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Haedal Staked SUI (HASUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +0.345741 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +0.9118648080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +2.9946928260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +2.977741813019975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.345741 +6.92% 30 يوم $ +0.9118648080 +17.08% 60 يوم $ +2.9946928260 +56.08% 90 يوم $ +2.977741813019975 +126.05%

تحليل سعر Haedal Staked SUI (HASUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Haedal Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.96$ 4.96 $ 4.96 24 ساعة مرتفع $ 5.47$ 5.47 $ 5.47 عالية طوال الوقت $ 5.6$ 5.6 $ 5.6 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) +6.92% تغير السعر (7 أيام) +3.29%

معلومات سوق Haedal Staked SUI (HASUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: