سعر Haedal Staked SUI (HASUI)
سعر Haedal Staked SUI (HASUI) المباشر لليوم هو USD 5.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HASUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Haedal Staked SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 567.58K
- تغيير سعر Haedal Staked SUI خلال اليوم هو +6.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HASUI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HASUI.
خلال اليوم، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +0.345741 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +0.9118648080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +2.9946928260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Haedal Staked SUI مقابل USD هو $ +2.977741813019975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.345741
|+6.92%
|30 يوم
|$ +0.9118648080
|+17.08%
|60 يوم
|$ +2.9946928260
|+56.08%
|90 يوم
|$ +2.977741813019975
|+126.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Haedal Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
+6.92%
+3.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HASUI إلى AUD
A$8.6508
|1 HASUI إلى GBP
￡4.3254
|1 HASUI إلى EUR
€5.1798
|1 HASUI إلى USD
$5.34
|1 HASUI إلى MYR
RM23.9766
|1 HASUI إلى TRY
₺189.1428
|1 HASUI إلى JPY
¥841.9578
|1 HASUI إلى RUB
₽542.7042
|1 HASUI إلى INR
₹460.2546
|1 HASUI إلى IDR
Rp87,540.9696
|1 HASUI إلى PHP
₱315.06
|1 HASUI إلى EGP
￡E.269.8302
|1 HASUI إلى BRL
R$32.6808
|1 HASUI إلى CAD
C$7.6896
|1 HASUI إلى BDT
৳651.3732
|1 HASUI إلى NGN
₦8,279.0292
|1 HASUI إلى UAH
₴225.7752
|1 HASUI إلى VES
Bs283.02
|1 HASUI إلى PKR
Rs1,487.0298
|1 HASUI إلى KZT
₸2,817.918
|1 HASUI إلى THB
฿185.1912
|1 HASUI إلى TWD
NT$176.8074
|1 HASUI إلى CHF
Fr4.8594
|1 HASUI إلى HKD
HK$41.5452
|1 HASUI إلى MAD
.د.م53.6136