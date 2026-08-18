سعر had to take profits sir اليوم

السعر المباشر لمشروع had to take profits sir (HTTPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HTTPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HTTPS.

يحتل had to take profits sir حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 109,271، مع عرض متداول قدره 999.44M HTTPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HTTPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00324123، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HTTPS بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و-4.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.44K.

معلومات سوق had to take profits sir (HTTPS)

القيمة السوقية $ 109.27K$ 109.27K $ 109.27K الحجم (24 ساعة) $ 21.44K$ 21.44K $ 21.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 109.27K$ 109.27K $ 109.27K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,435,635.867058 999,435,635.867058 999,435,635.867058

القيمة السوقية الحالية لـ had to take profits sir هي $ 109.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.44K. العرض المتداول لـ HTTPS يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999435635.867058. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 109.27K.