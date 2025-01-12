سعر HACK ($HACK)
سعر HACK ($HACK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.40K. يتم تحديث سعر $HACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HACK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.75K
- تغيير سعر HACK خلال اليوم هو -1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.88M
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خلال اليوم، كان سعر HACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HACK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.26%
|30 يوم
|$ 0
|+71.56%
|60 يوم
|$ 0
|-31.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.24%
-1.26%
+26.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token.
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