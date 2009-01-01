توكنوميكس HachikoInu (INU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HachikoInu (INU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HachikoInu (INU) Hachiko INU is a decentralized exchange based token. Hachiko Exchange.com is the home for the Hachiko INU token and allows high-yield staking with 35% APY being offered until 12-31-2023. Hachiko INU is a Token based on the famous story of Hachiko the loyal Akita, memorialized by the 2009 Movie Hachi: “A Dog’s Tale” Starring Richard Gere & Joan Allen. As such, the token rewards loyalty which is why 5% of all transactions go to their holders. Such a high percentage rate is rare, but we want to support the holders of these tokens. Hachiko INU is very safe with more than 80% of total supply having been sent to the Dead/Burn wallet. In addition, the contract has been renounced to add to investor safety. We’ve also been audited by TechRate and the Token Sniffer website which gives us a very high score to the the tokenomics. Hachiko INU is currently in stage 5 of 6 of it’s roadmap. It further plans to create a mobile app for the Hachiko Exchange that will make crypto trading easily accessible from all devices including mobile phones. HachikoExchange.com is focused on the starting of tokens with its launchpad, introducing brand new tokens to the public and also offering extra services such as airdrops and staking. Hachiko INU is one of the 3 Pillars of the Hachiko INU Ecosystem. The Pillars are more specifically the Hachiko Exchange and it’s Exchange based token Hachiko INU, Pension Plan an Ethereum based rewards Token and the USA Token and it’s NFT’s. الموقع الرسمي: https://app.hachikoinu.org/ اشتر INU الآن!

توكنوميكس HachikoInu (INU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HachikoInu (INU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 836.34K $ 836.34K $ 836.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر HachikoInu (INU)

توكنوميكس HachikoInu (INU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HachikoInu (INU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INU، استكشف السعر المباشر لتوكن INU!

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