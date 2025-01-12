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سعر Hachiko Inu (HACHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HACHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hachiko Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 641.75 - تغيير سعر Hachiko Inu خلال اليوم هو -3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hachiko Inu (HACHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hachiko Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hachiko Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hachiko Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hachiko Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.32% 30 يوم $ 0 -39.07% 60 يوم $ 0 +38.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hachiko Inu (HACHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hachiko Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) -23.64%

معلومات سوق Hachiko Inu (HACHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: