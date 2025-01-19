سعر Hachi Inu (HACHI INU)
سعر Hachi Inu (HACHI INU) المباشر لليوم هو USD 0.02499263. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HACHI INU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hachi Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.53
- تغيير سعر Hachi Inu خلال اليوم هو -5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ -0.00137959318494458 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00137959318494458
|-5.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hachi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
-5.23%
-21.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hachi Inu is a fun, community-driven meme token inspired by the loyal spirit of the Hachiko dog. The project aims to bring together cryptocurrency enthusiasts through humor and a shared love for memes. With a strong focus on building a vibrant community, Hachi Inu seeks to create value for its holders by leveraging social media, community engagement, and rewarding loyal supporters. It’s a lighthearted, decentralized project that combines meme culture with the potential for growth in the crypto space.
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A$0.0402381343
|1 HACHI INU إلى GBP
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|1 HACHI INU إلى EUR
€0.0242428511
|1 HACHI INU إلى USD
$0.02499263
|1 HACHI INU إلى MYR
RM0.112466835
|1 HACHI INU إلى TRY
₺0.8854888809
|1 HACHI INU إلى JPY
¥3.9055982901
|1 HACHI INU إلى RUB
₽2.5607448698
|1 HACHI INU إلى INR
₹2.1638619054
|1 HACHI INU إلى IDR
Rp409.7151803472
|1 HACHI INU إلى PHP
₱1.4633184865
|1 HACHI INU إلى EGP
￡E.1.2551298786
|1 HACHI INU إلى BRL
R$0.152455043
|1 HACHI INU إلى CAD
C$0.0359893872
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৳3.036604545
|1 HACHI INU إلى NGN
₦38.9292702669
|1 HACHI INU إلى UAH
₴1.0524396493
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Bs1.34960202
|1 HACHI INU إلى PKR
Rs6.9674453914
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₸13.2655881514
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฿0.8594965457
|1 HACHI INU إلى TWD
NT$0.8220076007
|1 HACHI INU إلى CHF
Fr0.0227432933
|1 HACHI INU إلى HKD
HK$0.1944426614
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.د.م0.2509260052