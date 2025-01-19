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سعر Hachi Inu (HACHI INU) المباشر لليوم هو USD 0.02499263 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HACHI INU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hachi Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.53 - تغيير سعر Hachi Inu خلال اليوم هو -5.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hachi Inu (HACHI INU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ -0.00137959318494458 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hachi Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00137959318494458 -5.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hachi Inu (HACHI INU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hachi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02478237$ 0.02478237 $ 0.02478237 24 ساعة مرتفع $ 0.0266257$ 0.0266257 $ 0.0266257 عالية طوال الوقت $ 0.148094$ 0.148094 $ 0.148094 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) -5.23% تغير السعر (7 أيام) -21.59%

معلومات سوق Hachi Inu (HACHI INU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: