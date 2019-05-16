توكنوميكس Hacash Diamond (HACD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hacash Diamond (HACD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hacash Diamond (HACD) Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible. الموقع الرسمي: https://hacd.art/ الوثيقة البيضاء: https://hacash.org/whitepaper.pdf اشتر HACD الآن!

توكنوميكس Hacash Diamond (HACD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hacash Diamond (HACD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M إجمالي العرض: $ 115.66K $ 115.66K $ 115.66K العرض المتداول: $ 115.66K $ 115.66K $ 115.66K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 802.49 $ 802.49 $ 802.49 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 5.89 $ 5.89 $ 5.89 السعر الحالي: $ 10.46 $ 10.46 $ 10.46 معرفة المزيد عن سعر Hacash Diamond (HACD)

توكنوميكس Hacash Diamond (HACD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hacash Diamond (HACD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HACD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HACD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HACD، استكشف السعر المباشر لتوكن HACD!

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