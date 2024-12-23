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سعر Hacash Diamond (HACD) المباشر لليوم هو USD 33.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.50M . يتم تحديث سعر HACD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hacash Diamond الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31K - تغيير سعر Hacash Diamond خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 103.64K

أداء سعر Hacash Diamond (HACD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ -0.10460323727999 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ +7.0214425530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ -0.3567993130 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.10460323727999 -0.30% 30 يوم $ +7.0214425530 +20.82% 60 يوم $ -0.3567993130 -1.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hacash Diamond (HACD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hacash Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 33.37$ 33.37 $ 33.37 24 ساعة مرتفع $ 34.98$ 34.98 $ 34.98 عالية طوال الوقت $ 802.49$ 802.49 $ 802.49 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -16.14%

معلومات سوق Hacash Diamond (HACD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: