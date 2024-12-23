سعر Hacash Diamond (HACD)
سعر Hacash Diamond (HACD) المباشر لليوم هو USD 33.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.50M. يتم تحديث سعر HACD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hacash Diamond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31K
- تغيير سعر Hacash Diamond خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 103.64K
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خلال اليوم، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ -0.10460323727999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ +7.0214425530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ -0.3567993130 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hacash Diamond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.10460323727999
|-0.30%
|30 يوم
|$ +7.0214425530
|+20.82%
|60 يوم
|$ -0.3567993130
|-1.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hacash Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-0.30%
-16.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
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