سعر Habi (HABI)
سعر Habi (HABI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.84K. يتم تحديث سعر HABI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Habi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98
- تغيير سعر Habi خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.56M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HABI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HABI.
خلال اليوم، كان سعر Habi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Habi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Habi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Habi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-28.73%
|60 يوم
|$ 0
|-15.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Habi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+0.15%
-13.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HABI إلى AUD
A$--
|1 HABI إلى GBP
￡--
|1 HABI إلى EUR
€--
|1 HABI إلى USD
$--
|1 HABI إلى MYR
RM--
|1 HABI إلى TRY
₺--
|1 HABI إلى JPY
¥--
|1 HABI إلى RUB
₽--
|1 HABI إلى INR
₹--
|1 HABI إلى IDR
Rp--
|1 HABI إلى PHP
₱--
|1 HABI إلى EGP
￡E.--
|1 HABI إلى BRL
R$--
|1 HABI إلى CAD
C$--
|1 HABI إلى BDT
৳--
|1 HABI إلى NGN
₦--
|1 HABI إلى UAH
₴--
|1 HABI إلى VES
Bs--
|1 HABI إلى PKR
Rs--
|1 HABI إلى KZT
₸--
|1 HABI إلى THB
฿--
|1 HABI إلى TWD
NT$--
|1 HABI إلى CHF
Fr--
|1 HABI إلى HKD
HK$--
|1 HABI إلى MAD
.د.م--