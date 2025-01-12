سعر Habbolana (HABBO)
سعر Habbolana (HABBO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HABBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Habbolana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.33
- تغيير سعر Habbolana خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Habbolana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Habbolana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Habbolana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Habbolana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-20.52%
|60 يوم
|$ 0
|-10.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Habbolana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.09%
-14.07%
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