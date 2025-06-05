احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر H4SH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر H4SH.

سعر H4SHFund (H4SH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.01K . يتم تحديث سعر H4SH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق H4SHFund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر H4SHFund خلال اليوم هو -8.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 981.02M

أداء سعر H4SHFund (H4SH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.31% 30 يوم $ 0 -90.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر H4SHFund (H4SH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H4SHFund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00174306$ 0.00174306 $ 0.00174306 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -8.31% تغير السعر (7 أيام) -42.94%

معلومات سوق H4SHFund (H4SH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: