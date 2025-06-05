سعر H4SHFund (H4SH)
سعر H4SHFund (H4SH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.01K. يتم تحديث سعر H4SH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H4SHFund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر H4SHFund خلال اليوم هو -8.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 981.02M
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خلال اليوم، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H4SHFund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.31%
|30 يوم
|$ 0
|-90.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر H4SHFund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-8.31%
-42.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avalanche's Memecoin Printer. Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything. H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is. H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds.
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