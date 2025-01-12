سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)
سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) المباشر لليوم هو USD 0.0083824. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.29M. يتم تحديث سعر H4CK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H4CK Terminal by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.80K
- تغيير سعر H4CK Terminal by Virtuals خلال اليوم هو -16.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.39M
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خلال اليوم، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001680430740270432 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001680430740270432
|-16.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر H4CK Terminal by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-16.69%
-47.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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