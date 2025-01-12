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سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

USD

مخطط سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) المباشر

$0.0083824
$0.0083824$0.0083824
-16.60%(1D)

سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) لليوم

سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) المباشر لليوم هو USD 0.0083824. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.29M. يتم تحديث سعر H4CK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H4CK Terminal by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.80K
- تغيير سعر H4CK Terminal by Virtuals خلال اليوم هو -16.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.39M

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أداء سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001680430740270432 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001680430740270432-16.69%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H4CK Terminal by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.00828278
$ 0.00828278$ 0.00828278

$ 0.01056517
$ 0.01056517$ 0.01056517

$ 0.02680961
$ 0.02680961$ 0.02680961

-0.38%

-16.69%

-47.60%

معلومات سوق H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 8.29M
$ 8.29M$ 8.29M

$ 267.80K
$ 267.80K$ 267.80K

990.39M
990.39M 990.39M

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المصدر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

الموقع الرسمي

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عملة H4CK إلى العملات المحلية

1 H4CK إلى AUD
A$0.013579488
1 H4CK إلى GBP
0.006789744
1 H4CK إلى EUR
0.008130928
1 H4CK إلى USD
$0.0083824
1 H4CK إلى MYR
RM0.037636976
1 H4CK إلى TRY
0.29673696
1 H4CK إلى JPY
¥1.321653008
1 H4CK إلى RUB
0.851903312
1 H4CK إلى INR
0.722311408
1 H4CK إلى IDR
Rp137.416371456
1 H4CK إلى PHP
0.4945616
1 H4CK إلى EGP
￡E.0.4233112
1 H4CK إلى BRL
R$0.051300288
1 H4CK إلى CAD
C$0.012070656
1 H4CK إلى BDT
1.027095472
1 H4CK إلى NGN
13.056677712
1 H4CK إلى UAH
0.356000528
1 H4CK إلى VES
Bs0.4442672
1 H4CK إلى PKR
Rs2.344724928
1 H4CK إلى KZT
4.444516128
1 H4CK إلى THB
฿0.290701632
1 H4CK إلى TWD
NT$0.277541264
1 H4CK إلى CHF
Fr0.007627984
1 H4CK إلى HKD
HK$0.065215072
1 H4CK إلى MAD
.د.م0.084578416