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سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) المباشر لليوم هو USD 0.0083824 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.29M . يتم تحديث سعر H4CK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق H4CK Terminal by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.80K - تغيير سعر H4CK Terminal by Virtuals خلال اليوم هو -16.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.39M

أداء سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001680430740270432 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر H4CK Terminal by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001680430740270432 -16.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H4CK Terminal by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00828278$ 0.00828278 $ 0.00828278 24 ساعة مرتفع $ 0.01056517$ 0.01056517 $ 0.01056517 عالية طوال الوقت $ 0.02680961$ 0.02680961 $ 0.02680961 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -16.69% تغير السعر (7 أيام) -47.60%

معلومات سوق H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: