سعر h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)
سعر h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) المباشر لليوم هو USD 0.00007318. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.13K. يتم تحديث سعر H2W6GM6JZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق h2w6gm6jz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K
- تغيير سعر h2w6gm6jz خلال اليوم هو +9.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 919.60M
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خلال اليوم، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر h2w6gm6jz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
+9.64%
-24.98%
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