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سعر h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) المباشر لليوم هو USD 0.00007318 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.13K . يتم تحديث سعر H2W6GM6JZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق h2w6gm6jz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K - تغيير سعر h2w6gm6jz خلال اليوم هو +9.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 919.60M

أداء سعر h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر h2w6gm6jz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر h2w6gm6jz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006605$ 0.00006605 $ 0.00006605 24 ساعة مرتفع $ 0.00007446$ 0.00007446 $ 0.00007446 عالية طوال الوقت $ 0.02401265$ 0.02401265 $ 0.02401265 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) +9.64% تغير السعر (7 أيام) -24.98%

معلومات سوق h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

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