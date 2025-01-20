سعر H2O Securities (H2ON)
سعر H2O Securities (H2ON) المباشر لليوم هو USD 0.00436234. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر H2ON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H2O Securities الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.67
- تغيير سعر H2O Securities خلال اليوم هو -38.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ -0.002678142941048837 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ +0.0016782327 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ +0.0026872398 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ -0.000339310166903499 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002678142941048837
|-38.03%
|30 يوم
|$ +0.0016782327
|+38.47%
|60 يوم
|$ +0.0026872398
|+61.60%
|90 يوم
|$ -0.000339310166903499
|-7.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر H2O Securities: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-38.03%
-1.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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