احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر H2ON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر H2ON.

سعر H2O Securities (H2ON) المباشر لليوم هو USD 0.00436234 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر H2ON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق H2O Securities الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.67 - تغيير سعر H2O Securities خلال اليوم هو -38.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر H2O Securities (H2ON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ -0.002678142941048837 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ +0.0016782327 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ +0.0026872398 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر H2O Securities مقابل USD هو $ -0.000339310166903499 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002678142941048837 -38.03% 30 يوم $ +0.0016782327 +38.47% 60 يوم $ +0.0026872398 +61.60% 90 يوم $ -0.000339310166903499 -7.21%

تحليل سعر H2O Securities (H2ON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H2O Securities: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00432857$ 0.00432857 $ 0.00432857 24 ساعة مرتفع $ 0.00704048$ 0.00704048 $ 0.00704048 عالية طوال الوقت $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -38.03% تغير السعر (7 أيام) -1.57%

معلومات سوق H2O Securities (H2ON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: