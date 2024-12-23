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سعر H2O Dao (H2O) المباشر لليوم هو USD 0.133567 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.09M . يتم تحديث سعر H2O مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق H2O Dao الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 849.96K - تغيير سعر H2O Dao خلال اليوم هو -1.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 825.00M

أداء سعر H2O Dao (H2O) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0020581845151153 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0375179284 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0209315650 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0306546995245432 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020581845151153 -1.51% 30 يوم $ -0.0375179284 -28.08% 60 يوم $ -0.0209315650 -15.67% 90 يوم $ -0.0306546995245432 -18.66%

تحليل سعر H2O Dao (H2O)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H2O Dao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.132074$ 0.132074 $ 0.132074 24 ساعة مرتفع $ 0.136274$ 0.136274 $ 0.136274 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -1.51% تغير السعر (7 أيام) -13.23%

معلومات سوق H2O Dao (H2O)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: