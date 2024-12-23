سعر H2O Dao (H2O)
سعر H2O Dao (H2O) المباشر لليوم هو USD 0.133567. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.09M. يتم تحديث سعر H2O مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H2O Dao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 849.96K
- تغيير سعر H2O Dao خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 825.00M
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خلال اليوم، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0020581845151153 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0375179284 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0209315650 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H2O Dao مقابل USD هو $ -0.0306546995245432 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0020581845151153
|-1.51%
|30 يوم
|$ -0.0375179284
|-28.08%
|60 يوم
|$ -0.0209315650
|-15.67%
|90 يوم
|$ -0.0306546995245432
|-18.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر H2O Dao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-1.51%
-13.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
H2O DAO is the world's first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain industry information and industry benefits. H2O is the world's first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain information as well as industry benefits. Established by community members on their own initiative to help others enjoy industry development dividends, spread the spirit of decentralization, and shape brand value while helping the growth of the blockchain space.
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