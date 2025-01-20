سعر H2Finance (YFIH2)
سعر H2Finance (YFIH2) المباشر لليوم هو USD 0.537675. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YFIH2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق H2Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.92
- تغيير سعر H2Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YFIH2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YFIH2.
خلال اليوم، كان سعر H2Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر H2Finance مقابل USD هو $ +0.1117549422 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر H2Finance مقابل USD هو $ -0.0556689338 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر H2Finance مقابل USD هو $ -0.0078230173990481 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.1117549422
|+20.78%
|60 يوم
|$ -0.0556689338
|-10.35%
|90 يوم
|$ -0.0078230173990481
|-1.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر H2Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-29.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
From H2. Finance we help energy companies to invest on green energy projects by being supported with our YFIH2 token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YFIH2 إلى AUD
A$0.86565675
|1 YFIH2 إلى GBP
￡0.4408935
|1 YFIH2 إلى EUR
€0.52154475
|1 YFIH2 إلى USD
$0.537675
|1 YFIH2 إلى MYR
RM2.4195375
|1 YFIH2 إلى TRY
₺19.119723
|1 YFIH2 إلى JPY
¥84.049356
|1 YFIH2 إلى RUB
₽55.23535275
|1 YFIH2 إلى INR
₹46.54652475
|1 YFIH2 إلى IDR
Rp8,814.342852
|1 YFIH2 إلى PHP
₱31.45936425
|1 YFIH2 إلى EGP
￡E.27.07193625
|1 YFIH2 إلى BRL
R$3.26368725
|1 YFIH2 إلى CAD
C$0.774252
|1 YFIH2 إلى BDT
৳65.32213575
|1 YFIH2 إلى NGN
₦837.49871025
|1 YFIH2 إلى UAH
₴22.6361175
|1 YFIH2 إلى VES
Bs29.572125
|1 YFIH2 إلى PKR
Rs149.8070085
|1 YFIH2 إلى KZT
₸285.2365875
|1 YFIH2 إلى THB
฿18.539034
|1 YFIH2 إلى TWD
NT$17.69488425
|1 YFIH2 إلى CHF
Fr0.48928425
|1 YFIH2 إلى HKD
HK$4.1831115
|1 YFIH2 إلى MAD
.د.م5.398257