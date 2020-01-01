توكنوميكس H1DR4 by Virtuals (H1DR4) اكتشف الرؤى الرئيسية حول H1DR4 by Virtuals (H1DR4)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات H1DR4 by Virtuals (H1DR4) What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. الموقع الرسمي: https://www.h1dr4.dev/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 اشتر H1DR4 الآن!

توكنوميكس H1DR4 by Virtuals (H1DR4) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار H1DR4 by Virtuals (H1DR4)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 225.00K $ 225.00K $ 225.00K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 225.00K $ 225.00K $ 225.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000225 $ 0.000225 $ 0.000225 معرفة المزيد عن سعر H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

توكنوميكس H1DR4 by Virtuals (H1DR4): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس H1DR4 by Virtuals (H1DR4) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن H1DR4 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن H1DR4 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس H1DR4، استكشف السعر المباشر لتوكن H1DR4!

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