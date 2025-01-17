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سعر H0L0 (H0L0) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 422.12K . يتم تحديث سعر H0L0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق H0L0 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.93K - تغيير سعر H0L0 خلال اليوم هو -11.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.24M

أداء سعر H0L0 (H0L0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر H0L0 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر H0L0 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر H0L0 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر H0L0 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر H0L0 (H0L0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر H0L0: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00256049$ 0.00256049 $ 0.00256049 تغير السعر (1 ساعة) -12.46% تغير السعر (1يوم) -11.33% تغير السعر (7 أيام) +168.34%

معلومات سوق H0L0 (H0L0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: