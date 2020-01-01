توكنوميكس Gyroscope GYD (GYD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gyroscope GYD (GYD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gyroscope GYD (GYD) GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. الموقع الرسمي: https://gyro.finance/ اشتر GYD الآن!

توكنوميكس Gyroscope GYD (GYD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gyroscope GYD (GYD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M إجمالي العرض: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M العرض المتداول: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 السعر الحالي: $ 0.999749 $ 0.999749 $ 0.999749 معرفة المزيد عن سعر Gyroscope GYD (GYD)

توكنوميكس Gyroscope GYD (GYD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gyroscope GYD (GYD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GYD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GYD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GYD، استكشف السعر المباشر لتوكن GYD!

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