سعر Gyroscope GYD (GYD)
سعر Gyroscope GYD (GYD) المباشر لليوم هو USD 0.998308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.19M. يتم تحديث سعر GYD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gyroscope GYD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76M
- تغيير سعر Gyroscope GYD خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.21M
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خلال اليوم، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0005368624905196 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0010372420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0030765855 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005368624905196
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0010372420
|-0.10%
|60 يوم
|$ -0.0030765855
|-0.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gyroscope GYD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-0.05%
-0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.
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