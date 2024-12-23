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سعر Gyroscope GYD (GYD) المباشر لليوم هو USD 0.998308 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.19M . يتم تحديث سعر GYD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gyroscope GYD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76M - تغيير سعر Gyroscope GYD خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.21M

أداء سعر Gyroscope GYD (GYD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0005368624905196 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0010372420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0030765855 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005368624905196 -0.05% 30 يوم $ -0.0010372420 -0.10% 60 يوم $ -0.0030765855 -0.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gyroscope GYD (GYD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gyroscope GYD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989817$ 0.989817 $ 0.989817 24 ساعة مرتفع $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 عالية طوال الوقت $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.24%

معلومات سوق Gyroscope GYD (GYD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: