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سعر Gyroscope GYD (GYD)

USD

مخطط سعر Gyroscope GYD (GYD) المباشر

$0.998804
$0.998804$0.998804
0.00%(1D)

سعر Gyroscope GYD (GYD) لليوم

سعر Gyroscope GYD (GYD) المباشر لليوم هو USD 0.998308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.19M. يتم تحديث سعر GYD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gyroscope GYD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76M
- تغيير سعر Gyroscope GYD خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.21M

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أداء سعر Gyroscope GYD (GYD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0005368624905196 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0010372420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ -0.0030765855 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gyroscope GYD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005368624905196-0.05%
30 يوم$ -0.0010372420-0.10%
60 يوم$ -0.0030765855-0.30%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Gyroscope GYD (GYD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gyroscope GYD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.989817
$ 0.989817$ 0.989817

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

-0.41%

-0.05%

-0.24%

معلومات سوق Gyroscope GYD (GYD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

24.21M
24.21M 24.21M

ما هو Gyroscope GYD ( GYD )

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

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المصدر Gyroscope GYD (GYD)

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عملة GYD إلى العملات المحلية

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A$1.58730972
1 GYD إلى GBP
0.78866332
1 GYD إلى EUR
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1 GYD إلى USD
$0.998308
1 GYD إلى MYR
RM4.492386
1 GYD إلى TRY
35.13045852
1 GYD إلى JPY
¥156.20525276
1 GYD إلى RUB
102.6260624
1 GYD إلى INR
84.79628152
1 GYD إلى IDR
Rp16,101.73968124
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￡E.50.80389412
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R$6.06971264
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C$1.42758044
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118.80863508
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