سعر Gyroscope (GYFI)
سعر Gyroscope (GYFI) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gyroscope الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gyroscope خلال اليوم هو -1.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gyroscope مقابل USD هو $ -0.021755046132021 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gyroscope مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gyroscope مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gyroscope مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.021755046132021
|-1.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gyroscope: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.77%
+6.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Gyroscope is a decentralized protocol which allows the issuance of a fully-backed stablecoin with algorithmic price bounding and all-weather reserves: - A fully backed stablecoin: the Gyroscope stablecoin aims at a long-term reserve ratio of 100%, where every unit of stablecoin is backed by 1 USD worth of collateral. - An all-weather reserve: the reserve is a basket of protocol-controlled assets that jointly collateralize the issued stablecoin. Initially most assets will be other stablecoins. The reserve aims to diversify all risks in DeFi to the greatest extent possible. It considers more than just price risk, but also censorship, regulatory, counterparty, oracle and governance risks. - Algorithmic price bounding: Prices for minting and redeeming stablecoins are set algorithmically to balance the goal of maintaining a tight peg with the goal of long-term viability of the project in the face of short-term crises. "
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