سعر GYAT Coin (GYAT)
سعر GYAT Coin (GYAT) المباشر لليوم هو USD 0.00167986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر GYAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GYAT Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GYAT Coin خلال اليوم هو -3.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ -0.0006790204 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ -0.0014051318 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.58%
|30 يوم
|$ -0.0006790204
|-40.42%
|60 يوم
|$ -0.0014051318
|-83.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GYAT Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-3.58%
+26.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0014614782
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¥0.2392456612
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￡E.0.0861096236
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