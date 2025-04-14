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سعر GYAT Coin (GYAT) المباشر لليوم هو USD 0.00167986 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر GYAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GYAT Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GYAT Coin خلال اليوم هو -3.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر GYAT Coin (GYAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ -0.0006790204 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ -0.0014051318 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GYAT Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.58% 30 يوم $ -0.0006790204 -40.42% 60 يوم $ -0.0014051318 -83.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GYAT Coin (GYAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GYAT Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162466$ 0.00162466 $ 0.00162466 24 ساعة مرتفع $ 0.00174955$ 0.00174955 $ 0.00174955 عالية طوال الوقت $ 0.02603769$ 0.02603769 $ 0.02603769 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -3.58% تغير السعر (7 أيام) +26.40%

معلومات سوق GYAT Coin (GYAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: