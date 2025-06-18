سعر GX3 A (GX3)
سعر GX3 A (GX3) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.53K. يتم تحديث سعر GX3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GX3 A الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GX3 A خلال اليوم هو -4.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر GX3 A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GX3 A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GX3 A مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GX3 A مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GX3 A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-4.60%
-38.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.
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