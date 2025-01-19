سعر Guzzler (GZLR)
سعر Guzzler (GZLR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GZLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guzzler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.29
- تغيير سعر Guzzler خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Guzzler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guzzler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guzzler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guzzler مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ 0
|-15.87%
|60 يوم
|$ 0
|+1.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guzzler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.48%
-0.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GZLR is the official creator of customizable and operable nfts for your journey through the metaverse. The cars are nfts The wheels are nfts The body kits are nfts. The performance parts are nfts. Buy some rare wheels. Install them. Re-mint your nft. Create the most unique car in the metaverse. Get tired of your wheels? Take them off and sell them. Conquer single player with multiple accounts and sell your car creations. Stake your tokens to earn performance part nfts. Stake lots of tokens and open up a garage and sell performance parts nfts. Eventually go to another open world connect your wallet and drive around in your custom vehicle you have built for the metaverse using the Guzzler engine.
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