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سعر Guufy (GUUFY) المباشر لليوم هو USD 0.0000069 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.37K . يتم تحديث سعر GUUFY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guufy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 572.33 - تغيير سعر Guufy خلال اليوم هو +1.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.30B

أداء سعر Guufy (GUUFY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ +0.0000020257 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ -0.0000031120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ -0.00002820686027774463 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.85% 30 يوم $ +0.0000020257 +29.36% 60 يوم $ -0.0000031120 -45.10% 90 يوم $ -0.00002820686027774463 -80.34%

تحليل سعر Guufy (GUUFY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guufy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 24 ساعة مرتفع $ 0.00000693$ 0.00000693 $ 0.00000693 عالية طوال الوقت $ 0.00046968$ 0.00046968 $ 0.00046968 تغير السعر (1 ساعة) +1.13% تغير السعر (1يوم) +1.85% تغير السعر (7 أيام) +10.89%

معلومات سوق Guufy (GUUFY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: