سعر Guufy (GUUFY)
سعر Guufy (GUUFY) المباشر لليوم هو USD 0.0000069. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.37K. يتم تحديث سعر GUUFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guufy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 572.33
- تغيير سعر Guufy خلال اليوم هو +1.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.30B
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خلال اليوم، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ +0.0000020257 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ -0.0000031120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guufy مقابل USD هو $ -0.00002820686027774463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.85%
|30 يوم
|$ +0.0000020257
|+29.36%
|60 يوم
|$ -0.0000031120
|-45.10%
|90 يوم
|$ -0.00002820686027774463
|-80.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guufy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
+1.85%
+10.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GUUFY is on a mission to unite the world, no matter where you're from, your culture, color, or religion.
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