معلومات سعر Gut Says (GUT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00025576 $ 0.00025576 $ 0.00025576 24 ساعة منخفض $ 0.00032632 $ 0.00032632 $ 0.00032632 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00025576$ 0.00025576 $ 0.00025576 24 ساعة مرتفع $ 0.00032632$ 0.00032632 $ 0.00032632 عالية طوال الوقت $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 أدنى سعر $ 0.00007755$ 0.00007755 $ 0.00007755 تغير السعر (1 ساعة) -3.58% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) +6.48% تغير السعر (7 أيام) +6.48%

سعر Gut Says (GUT) في الوقت الحقيقي هو $0.0003129. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUT بين أدنى سعر $ 0.00025576 وأعلى سعر $ 0.00032632، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUT على الإطلاق هو $ 0.00106126، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007755.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUT -3.58% على مدار الساعة الماضية، -0.26% على مدار 24 ساعة، و +6.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gut Says (GUT)

القيمة السوقية $ 296.11K$ 296.11K $ 296.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 296.11K$ 296.11K $ 296.11K إمداد دورة التداول 946.33M 946.33M 946.33M إجمالي العرض 946,326,695.182751 946,326,695.182751 946,326,695.182751

القيمة السوقية الحالية لـ Gut Says هي $ 296.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUT يبلغ 946.33M، مع إجمالي عرض 946326695.182751. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 296.11K.