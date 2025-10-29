سعر Gut Says المباشر اليوم هو 0.0003129 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GUT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GUT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gut Says المباشر اليوم هو 0.0003129 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GUT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GUT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Gut Says

سعر Gut Says (GUT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GUT إلى USD:

$0.0003129
$0.0003129$0.0003129
-0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gut Says (GUT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:55:33 (UTC+8)

معلومات سعر Gut Says (GUT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00025576
$ 0.00025576$ 0.00025576
24 ساعة منخفض
$ 0.00032632
$ 0.00032632$ 0.00032632
24 ساعة مرتفع

$ 0.00025576
$ 0.00025576$ 0.00025576

$ 0.00032632
$ 0.00032632$ 0.00032632

$ 0.00106126
$ 0.00106126$ 0.00106126

$ 0.00007755
$ 0.00007755$ 0.00007755

-3.58%

-0.26%

+6.48%

+6.48%

سعر Gut Says (GUT) في الوقت الحقيقي هو $0.0003129. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUT بين أدنى سعر $ 0.00025576 وأعلى سعر $ 0.00032632، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUT على الإطلاق هو $ 0.00106126، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007755.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUT -3.58% على مدار الساعة الماضية، -0.26% على مدار 24 ساعة، و +6.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gut Says (GUT)

$ 296.11K
$ 296.11K$ 296.11K

--
----

$ 296.11K
$ 296.11K$ 296.11K

946.33M
946.33M 946.33M

946,326,695.182751
946,326,695.182751 946,326,695.182751

القيمة السوقية الحالية لـ Gut Says هي $ 296.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUT يبلغ 946.33M، مع إجمالي عرض 946326695.182751. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 296.11K.

سجل سعر Gut Says (GUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gut Says مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gut Says مقابل USD هو $ -0.0000615410 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gut Says مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gut Says مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.26%
30 يوم$ -0.0000615410-19.66%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Gut Says ( GUT )

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Gut Says (GUT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Gut Says (USD)

كم ستكون قيمة Gut Says (GUT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gut Says (GUT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gut Says.

تحقق الآن من توقعات سعر Gut Says!

عملة GUT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gut Says (GUT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gut Says (GUT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GUT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gut Says (GUT)

كم يساوي Gut Says (GUT) اليوم؟
سعر GUT المباشر في USD هو USD 0.0003129، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GUT إلى USD الحالي؟
سعر GUT إلى USD الحالي هو $ 0.0003129. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gut Says ؟
القيمة السوقية لعملة GUT هي $ 296.11K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GUT؟
العرض المتداول لتوكن GUT هو 946.33M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GUT؟
حقق GUT سعرًا قياسيًا قدره 0.00106126 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GUT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00007755 GUT.
ما هو حجم تداول GUT؟
حجم تداول GUT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GUT هذا العام؟
قد يرتفع GUT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GUT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:55:33 (UTC+8)

تحديثات Gut Says (GUT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

