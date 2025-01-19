سعر GursOnAVAX (GURS)
سعر GursOnAVAX (GURS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GURS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GursOnAVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.24K
- تغيير سعر GursOnAVAX خلال اليوم هو +5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GursOnAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GursOnAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GursOnAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GursOnAVAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.90%
|30 يوم
|$ 0
|-21.00%
|60 يوم
|$ 0
|-40.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GursOnAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
+5.90%
+31.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gurs is a meme token for fun, no intrinsic value. We provide the community with staking, pools and other crypto mechanics. We provide support to the people in The Star Arena sofi app.
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