توكنوميكس Gunstar Metaverse (GSTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gunstar Metaverse (GSTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gunstar Metaverse (GSTS) What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. "What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest." الموقع الرسمي: https://gunstar.io/ اشتر GSTS الآن!

توكنوميكس Gunstar Metaverse (GSTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gunstar Metaverse (GSTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.03K $ 80.03K $ 80.03K إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 95.25K $ 95.25K $ 95.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00020897 $ 0.00020897 $ 0.00020897 السعر الحالي: $ 0.00023813 $ 0.00023813 $ 0.00023813 معرفة المزيد عن سعر Gunstar Metaverse (GSTS)

توكنوميكس Gunstar Metaverse (GSTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gunstar Metaverse (GSTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GSTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GSTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GSTS، استكشف السعر المباشر لتوكن GSTS!

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